В Хмельницкой области задержали организатора схемы, который продавали военную амуницию и авто (фото)

Известно о завозе под видом гумпомощи и продаже шести автомобилей на $12 000.

В Хмельницкой области правоохранители задержали организатора схемы продажи гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Национальная полиция.

"Фигурант под видом гуманитарной помощи для нужд армии завозил военную амуницию, другие вещи первой необходимости и транспортные средства с нулевым растаможиванием, но вместо отправки на фронт продал", — говорится в сообщении.

Делка задержали 12 августа во время продажи двух авто за $3600. Он также получил задаток на покупку партии авто на 280 тыс. грн.

"Раньше была задокументирована продажа фигурантом бронежилетов 5-го класса. Однако, согласно выводу экспертного исследования, заявленный класс не отвечает техническим требованиям. Сейчас известно о завозе под видом гумпомощи и продаже шести автомобилей на $12 000", — сообщили в полиции.

Уголовное производство расследуется по ст. 201-2 УКУ "Незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи".

Напомним, на Буковине дельцы ввозили из-за границы авто как гуммопомощь и продавали волонтерам для ВСУ.

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