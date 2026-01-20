Во время атаки РФ запустила новейшую ракету "Циркон": Игнат сообщил, куда целился враг

Ракета Циркон. / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Армия РФ запустила гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» по Винницкой области. Враг пытается бить по объектам энергетики.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии «УНИАН».

«Летел он ("Циркон" — Ред.) в Винницкую область, по объекту критической инфраструктуры», — подчеркнул он.

По его словам, «Циркон» — это противокорабельная ракета, которая летит по баллистической траектории.

«Мы уже такие ракеты раньше сбивали… Чтобы сбивать такие ракеты, нужно иметь соответствующие средства в нужное время в нужном месте», — подчеркнул Игнат.

Как сообщалось, 20 января россияне ударили по Винницкой области. Зафиксирован «прилет» по объекту критической инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

Напомним, ВС ВСУ сообщили, что во время комбинированного обстрела армия РФ запустила одну противокорабельную ракету «Циркон», баллистику, крылатые ракеты и «Шахеды». Основным направлением атаки стала Киевщина. Силы ПВО уничтожили 342 цели.

