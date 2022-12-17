Во время массированного ракетного удара по Украине Путин проводил совещание с военным командованием: кадры из секретного бункера

Президент государства-агрессоры хотел услышать от военачальников предложения по ведению войны в Украине.

В пятницу, 16 декабря, когда российские ракеты бомбили гражданскую инфраструктуру Украины, президент РФ Владимир Путин посетил оперативный штаб армии, где провел совещание с высшим военным руководством. Речь шла о "среднесрочной перспективе" ведения боевых действий в Украине.

Об этом сообщили кремлевские пропагандисты в субботу, 17 декабря, опубликовав кадры этой встречи в секретном бункере.

В сообщении говорится, что Путин попросил командование своих армий предоставить предложения по поводу того, как, по их мнению, должна продолжаться военная кампания России в Украине.

"Мы выслушаем командующих каждого оперативного направления, и я хотел бы услышать ваши предложения по нашим ближайшим действиям, но также и в среднесрочной перспективе", — говорит президент государства-агрессорки на опубликованном видео.

President Putin reportedly помещен в российские дружеские силы headquarters yesterday, которые включали Shoigu, Gerasimov, и Суровиков. Он должен быть listen to commanders для всех официальных отношений. https://t.co/rhTmTUTkt5 https://t.co/HUsM9Pvoka pic.twitter.com/k9pBzBqXFB — Rob Lee (@RALee85) December 17, 2022

Судя по опубликованным кадрам, Путин председательствовал на совещании с несколькими людьми за круглым столом, рядом с ним стояли министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба генерал Валерий Герасимов.

На кадрах также фигурирует генерал Сергей Суровикин, с октября руководящий кампанией российских сухопутных сил во время войны в Украине.

Напомним, утром 16 декабря российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. В результате обстрелов во многих населенных пунктах исчезло электроснабжение, тепло и вода. Есть погибшие гражданские жители.

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