В ходе ракетной атаки пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей — Зеленский

В течение недели Россия применила против Украины около 140 ракет разных типов, более 900 управляемых авиационных бомб. Враг также выпустил более 600 ударных дронов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Он также напомнил о массированной российской атаке по Украине сегодня, 17 ноября.

"Сегодня наши пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей. В настоящее время идет ликвидация последствий комбинированной атаки по нашей инфраструктуре в Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях", — отметил Зеленский.

По его словам, россияне еще раз хотят запугать украинцев холодом и отсутствием света.

"Снова повторяя свои действия и пытаясь получить от них результат. Весь мир видит и знает, что мы защищаемся от абсолютного зла, которое не понимает ни одного языка, кроме силы. Нам нужно единство, миру нужно единство. Только вместе можно остановить это зло", – подчеркнул президент.

Напомним, в ночь на 17 ноября российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по энергообъектам Украины.

За ночь и утро РФ выпустила 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили 144 воздушных целей — 102 ракеты и 42 дрона.

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