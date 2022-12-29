В ходе утренней атаки Россия выпустила 69 ракет: в Минобороны рассказали, сколько из них удалось сбить

В Минобороны Украины сообщили, что во время массированной ракетной атаки по Украине 29 декабря Россия применила более 69 ракет.

Украинским защитникам удалось сбить 54 вражеских ракеты из более 69 запущенных.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

"Сегодня противник прибег к очередному акту геноцида украинского народа. Так, с 7 утра противником нанесен массированный ракетный удар по территории Украины, во время которого противник осуществил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет и зенитных ракетных комплексов С-300 и С -400 по объектам энергетической и критической инфраструктуры... Противником было применено более 69 ракет. Силами и средствами противовоздушной обороны нашей страны уничтожено 54 ракеты", — рассказал Громов.

Напомним, российское Минобороны во время массированной атаки по Украине выдало очередное циничное угрожающее заявление. В Шойге утверждают, что, мол, "Калибры", которыми они атакуют Украину, не закончатся никогда.

Ракетный удар по Украине 29 декабря: ситуация в регионах

Утром 29 декабря мэр Харькова сообщил о ракетной атаке на город и прилеты в одном из районов.

Раздавались многочисленные взрывы и в Киеве. По состоянию на 9:30 известно, что обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе. Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе. В результате в столице могут быть перебои со светом. Сейчас уже 40% жителей Киева остались без света.

Кроме того, во время воздушной тревоги силы ПВО сбили крылатую ракету на территории Хмельницкой области. Обошлось без пострадавших.

Во время масштабной воздушной тревоги российская ракета попала в жилой дом в селе в Прикарпатье. Фото попадания показал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Также российская ракета попала в один из энергетических объектов Ивано-Франковской области. Кроме того, в регионе зафиксировано падение ракет, которые будут обезврежены впоследствии.

Подробно о новом массированном ударе России ракетами по Украине и ситуации в регионах, читайте здесь.

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