В храмах Львова отменили ночные богослужения на Пасху: когда можно будет освятить корзину

Во Львове на Пасху, которая в этом году 24 апреля, в храмах УГКЦ не будут проводить ночных богослужений.
На Пасху во Львове богослужения будут проходить только в разрешенное время, за пределами комендантского часа.
Об этом сообщил пресс-секретарь Львовской Архиепархии УГКЦ отец Павел Дроздяк в комментарии Tvoemisto.tv
Он рассказал, что по решению консультаций с Львовской областной гражданской администрацией ночных служб на Пасху не будет. Церковь будет соблюдать установленный комендантский час с 23:00 до 6:00.
"По состоянию на понедельник 18 апреля у нас нет изменений в формировании наших пасхальных богослужений. Действует комендантский час, и мы должны совместно заботиться о безопасности нашей страны и города", – сказал отец.
Сейчас все отцы в храмах проинформированы и формируют график своих богослужений в пределах дозволенного времени.
Напомним, в СНБО предупредили, что российские убийцы на Пасху могут обстрелять храмы в пяти областях Украины.
Тем временем на Днепропетровщине на Пасху отменяется комендантский час.
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