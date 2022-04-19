В храмах Львова отменили ночные богослужения на Пасху: когда можно будет освятить корзину

В храмах Львова отменили ночные богослужения на Пасху: когда можно будет освятить корзину

Во Львове на Пасху, которая в этом году 24 апреля, в храмах УГКЦ не будут проводить ночных богослужений.

На Пасху во Львове богослужения будут проходить только в разрешенное время, за пределами комендантского часа.

Об этом сообщил пресс-секретарь Львовской Архиепархии УГКЦ отец Павел Дроздяк в комментарии Tvoemisto.tv

Он рассказал, что по решению консультаций с Львовской областной гражданской администрацией ночных служб на Пасху не будет. Церковь будет соблюдать установленный комендантский час с 23:00 до 6:00.

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"По состоянию на понедельник 18 апреля у нас нет изменений в формировании наших пасхальных богослужений. Действует комендантский час, и мы должны совместно заботиться о безопасности нашей страны и города", – сказал отец.

Сейчас все отцы в храмах проинформированы и формируют график своих богослужений в пределах дозволенного времени.

Напомним, в СНБО предупредили, что российские убийцы на Пасху могут обстрелять храмы в пяти областях Украины.

Тем временем на Днепропетровщине на Пасху отменяется комендантский час.

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