В Институте изучения войны объяснили, почему РФ согласилась на эвакуацию из "Азовстали" защитников Мариуполя

В Институте изучения войны объяснили, почему РФ согласилась на эвакуацию из "Азовстали" защитников Мариуполя

Россия могла согласиться на эвакуацию военных из "Азовстали", чтобы как можно скорее объявить о взятии Мариуполя.

Теперь Кремль может отказаться от обмена украинских защитников.

Такое мнение высказали в американском Институте изучения войны (ISW).

Главной целью российских оккупантов, по мнению аналитиков, остается восток Украины. Также эксперты отмечают, что Кремль также мог пойти на эвакуацию из "Азовстали", чтобы предотвратить критику в социальных сетях по поводу неспособности российской армии переправиться через реку Северский Донец и вообще неудачи РФ в "спецоперации" в Украине.

В то же время в ISW предполагают, что Кремль может отказаться от обмена защитников "Мариуполя".

"Некоторые депутаты Госдумы России ходатайствуют о принятии законов, запрещающих обмен пленными на лиц, обвиняемых в "нацизме". Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что защитникам Мариуполя должны быть предъявлены обвинения в военных преступлениях и их нельзя обменивать на российских военнопленных. Кремль может проигнорировать опасения российской Госдумы или использовать их для саботажа переговоров с Украиной", — отмечают в Институте изучения войны и добавляют, что в РФ эвакуация из "Азовстали" может вызвать недовольство, поскольку российская пропаганда ранее твердила об "успешных атаках" и уничтожении защитников Мариуполя.

Напомним, 16 мая началась эвакуация украинских военных с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе в медучреждения на оккупированных территориях. О спасении защитников сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В тот день из "Азовстали" в медучреждение в Новоазовске было эвакуировано 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Когда их состояние улучшится, будет осуществлен обмен на российских военнопленных, отметили в Министерстве обороны Украины.

В свою очередь следком России заявил, что допросит украинских военных из "Азовстали".

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