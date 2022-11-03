В Иране отреагировали на заявления о передаче РФ дронов и призвали Украину "быть реалисткой"

В Иране продолжают отрицать передачу России дронов-камикадзе Shahed 136. Это государство цинично заявило, что оно якобы нейтрально и призвало Украину "быть реалисткой".

Об этом идет речь в официальном сообщении на сайте МИД Ирана.

Спикер МИД Ирана Насер Канани заявил, что якобы "е моциональные заявления и голословные обвинения не помогут разрешить кризис в Украине". Канани порекомендовал Украине "быть реалисткой" и заявил, что его страна якобы нейтральна.

" Вместо проектирования и предъявления ложных обвинений в адрес Исламской Республики Иран власти этой страны должны отреагировать на конструктивные предложения нашей страны по проведению двусторонней технической и экспертной встречи с целью предоставления документации относительно своих требований", — говорится в сообщении.

Передача Ираном ракет и дронов России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина предупредила Иран о последствиях помощи России, теперь дело непосредственно за Тегераном.

"Мы были максимально предметны, теперь шаг за иранской стороной. Я говорил и повторю еще раз, что когда речь идет о соучастии любой страны в российской агрессии и убийстве наших граждан, мы будем абсолютно безжалостны в своих ответных действиях, потому что речь идет о защиту нашего государства и наших граждан", — заявил Кулеба.

Ранее СМИ сообщали, что Иран планирует передать России около тысячи баллистических ракет и новых беспилотников. По предположениям западных чиновников, это вооружение будет доставлено до конца 2022 года.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что нет подтверждения того, что Россия получила иранские баллистические ракеты.

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