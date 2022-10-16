В Иране ответили на обвинения о поставках дронов-камикадзе России

Иран заявляет о позиции нейтралитета по поводу войны в Украине.

Министерство иностранных дел Ирана вновь опровергло заявления о якобы поставках в Россию дронов-камикадзе, которыми оккупанты атакуют Украину.

Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян, пишет Sky News.

Глава МИД Ирана в телефонном разговоре с главным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Борреллем заверил в официальной позиции нейтралитета Ирана по поводу войны в Украине, начатой РФ.

"Исламская Республика Иран не предоставляла и не будет предоставлять ни одно оружие для использования в войне в Украине. Мы считаем, что вооружение каждой стороны кризиса продолжит войну. Мы не считали и не считаем войну правильным путем ни в Украине, ни в Афганистане, Сирии и Йемене", – заявил глава МИД.

К слову, использование Россией дронов иранского производства при атаке на Украину должны обсудить министры иностранных дел Европейского Союза на встрече в Люксембурге в понедельник, 17 октября.

Применение дронов-камикадзе в Украине.

В последнее время, кроме ракетных ударов, Россия начала активно применять для атак дроны-камикадзе иранского производства. Ими оккупанты бьют по объектам инфраструктуры.

Кроме того, американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что Российская Федерация, предположительно, заключила контракт с Ираном по закупке беспилотников Arash-2. Впрочем, по мнению аналитиков, вряд ли российские военные будут использовать Arash-2 более эффективно, чем Shahed-136.

Также президент Украины Владимир Зеленский 11 октября сообщил, что, по его данным, Россия заказала у Ирана 2,4 тыс. беспилотников-камикадзе "Шахид".

Тем временем военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что Россия начала применять в Украине новую разновидность дрона, зафиксированную вблизи Киева. По его словам, этот дрон был меньшего размера и имел меньшую боевую часть, она была примерно 15 кг.

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