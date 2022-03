В Ирпене оккупанты расстреляли американского журналиста, у которого было удостоверение NYT: в издании отреагировали

Удостоверение NYT было выдано Бренту Рено давно.

Российские оккупанты 13 марта расстреляли в Ирпене Киевской области 51-летнего американского журналиста Брента Рено, который имел с собой удостоверение корреспондента The New York Times. В издании гибель медийщика подтвердили, но отмечают, что у него не было аккредитации.

Об этом говорится в сообщении NYT в Twitter.

"Мы глубоко расстроены, узнав о смерти Брента Рено. Брент был талантливым режиссером, который в течение многих лет участвовал в работе The New York Times", - отметили в NYT.

В издании говорят, что Брент ранее сотрудничал с The New York Times (последний раз в 2015 году), но не был на должности ни одного отдела в The Time в Украине.

"Предыдущие сообщения о том, что он работал в NYT, распространялись, потому что на нем был пресс-значок Times, который был издан для выполнения задания много лет назад", — говорится в сообщении.

Как пишет Visegrád 24, журналист получил смертельное раниние как раз, когда ехал в автомобиле в Ирпене. Тогда же российские войска и открыли огонь.

Второй раненый журналист – это известный фотокорреспондент Хуан Арредондо.

