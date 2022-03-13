В Ирпене оккупанты расстреляли журналиста New York Times, еще один американец ранен (фото и видео)

В Ирпене оккупанты расстреляли журналиста New York Times, еще один американец ранен (фото и видео)

Один журналист погиб, один ранен.

В Ирпене Киевской области российские оккупанты расстреляли 51-летнего корреспондента издания New York Times. Еще один журналист американского СМИ ранен.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Пострадавшего вывезли из зоны боевых действий и доставили в больницу "Охматдет".

"Оккупанты цинично убивают даже журналистов международных СМИ, которые пытаются показать правду о бесчинствах российских войск в Украине. Конечно, профессия журналиста предполагает риск, впрочем гражданин США Брент Ренауд поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора", — написал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

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