В Ирпене оккупанты убили пожилого мужчину: в помощи нуждаются 13 его кошек (фото)

Животные не отходят от своего хозяина.

В Ирпене российские оккупанты убили пожилого мужчину, который ухаживал за 13 котами.

Об этом в фейсбуке сообщила его дочь Karina Vasilenko.

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Женщина обращается к неравнодушным людям за помощью.

"Умоляю о помощи! Мой отец был убит 25 марта в Ирпене. В него бросили гранату. Он до последнего заботился о своих 13 котах, которых не смог оставить одних. Все коты подобраны с улицы. И сейчас он лежит один, а коты от него не отходят, хотя доступ на улицу есть. Возможно, вы знаете, кто может помочь забрать хотя бы одного? Хотя бы нескольких из них? Умоляю, это все, что у нас осталось с мамой", — написала дочь погибшего.

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