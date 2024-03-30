В Ирпене открыли монумент "Воля" из остатков российских боеприпасов — фото

В Ирпене на Киевщине, ко второй годовщине освобождения, открыли монумент "Воля", который сделали из остатков снарядов, которыми оккупационная армия России обстреливала область.

"Этого оружия, которое сыпется на головы наших людей, будет все равно мало, чтобы сломать нашу волю. Именно человек ломает металл", — сказал инициатор проекта и местный житель Михаил Огерчук.

Монумент "Воля" произведен почти из двух тонн боеприпасов из Киевской области. Большинство – из Ирпеня и Бучанского района. Также есть остатки мин и ракет из Макарова и Бородянки.

Монумент "Воля" в Ирпене / Фото: Obozrevatel

Монумент "Воля" в Ирпене / Фото: Obozrevatel

Монумент "Воля" в Ирпене / Фото: Obozrevatel

Монумент "Воля" был открыт в новом сквере Ирпеня, который назвали в честь полицейского Сергея Близнюка. Правоохранитель погиб при эвакуации мирных жителей в городе.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Два года освобождения Ирпеня! Из российского железа создали монумент "Воля"!

Напомним, в апреле 2022 года украинские военные выгнали оккупантов из Киевской области — хронология событий (видео).

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