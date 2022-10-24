В Ирпене разрушенные дома будут восстанавливать с помощью 3D-технологий

В Ирпене активисты используют технологию лазерного 3D-сканирования, чтобы зафиксировать разрушение домов, пострадавших во время оккупации, для дальнейшего их восстановления, говорится в ТСН.

Специальный прибор сканирует поврежденный дом в Ирпене, выпустив импульсы света, так что собирает данные об объекте, создает цифровой двойник. "Ценность этой технологии, это очень высокоточная история. Дальше это уже готовый материал для проектантов. Можно делать развертки фасадов, проектанту не нужно выезжать на место", — говорит руководитель проектов по лазерному сканированию Александр Повалинский.

Глава ОСМД дома, в очереди на сканирование, рассказывает, что на эти сооружения в архивах Госархстройинспекции нет документов, которые могли бы облегчить процесс восстановления. "К тому времени было такое законодательство, что проект достаточно было показать", — говорит он.

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Сейчас такое 3D-отображение могло бы им помочь, потому что заказывать новый проект – дорого. В доме уже самостоятельно восстановили крышу, на это жильцы потратили 800 тысяч гривен. Квартир немного, поэтому финансовая нагрузка на каждую семью – высокая.

Сканер замечает самые маленькие трещины. С помощью этой технологии перед пожаром отсканировали Нотр Дам в Париже и архитекторы смогли восстановить сложные детали. Ранее эти же активисты сканировали исторические здания столицы: дома Терещенко и Сикорского, а также металлургическое предприятие "Азовсталь". "Несколько лет мы там работали, что такое "Азовсталь" – это город в городе, он очень большой. У нас были локальные проекты, в локальных цехах… Была техническая задача – в этом цехе планируется сделать такую модернизацию… 4 или 5 раз нам удалось съездить на "Азовсталь". Все эти планы с дронов они были так знакомы, потому что мы узнавали… О, это была столовая, о, это мы здесь работали", — добавляет Александр.

В мэрии Ирпеня рассказывают, что все, что не успеют отремонтировать в этом году — законсервируют. "Начали уже восстанавливать, ремонтировать в первую очередь — это кровли. Идет полным ходом замена окон. Стоит одним из приоритетов — помочь ОСМД там, где разрушены котельные. По многим домам идут работы. Обычно тех средств, которые выделяют, маловато... Их мало, потому что Ирпень больше всего поврежден, но двигаемся", — убеждает голова.

Ждут специалистов по сканированию из Канады и открыты к сотрудничеству со всеми желающими. "Сейчас мы, как говорится, всеми фибрами души только за то, чтобы больше людей все же приезжало в город и видело не только последствия послевоения, но и непосредственно и результаты, которые есть на сегодняшний день по восстановлению, по восстановлению, но все ведь работы очень много", — убеждает главный архитектор города Ирпень Степан Михайлов.

В ближайшее время отсканируют еще 20 домов. "По завершению мы посмотрим, какие у нас дальше есть возможности, есть ли спрос людей. Готовы ли проектанты работать с такими новыми технологиями", — говорит руководитель проектов.

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