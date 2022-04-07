В Ирпене российские оккупанты расстреливали людей и давили тела танками — мэр города

Есть погибшие женщины и дети в оккупированном районе.

В Ирпене российские оккупанты расстреливали людей, после чего давили тела танками. После освобождения города останки погибших приходилось собирать по частям.

Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

“Есть погибшие женщины и погибшие дети в оккупированном районе – это 30% города. Когда мы освободили, мне жители рассказали, что оккупанты начали разделять семьи, мужчин забирали, а детей и женщин оставляли. Мужчин забирали на обмен с пленными. Тех, кто им не нравился, – есть факты, есть свидетельства людей – расстреливали, тех, кто не хотел повиноваться, – расстреливали. Погиб ребенок, погибли много мужчин”, – рассказал городской голова Александр Маркушин.

Он также добавил, что были случаи, когда оккупанты расстреляли людей, а затем ездили по их телам танками.

“Только когда мы изгнали эту гадость (оккупантов, — ред.), мы смогли собрать останки людей. Мы лопатами от асфальта отдирали тела", – подчеркнул Маркушин.

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