В Ирпене трое оккупантов жестоко изнасиловали 20-летнюю девушку

Уровень жестокости армии террористов и палачей РФ не знает границ, отметила омбудсман Денисова.

В Ирпене под Киевом трое оккупантов жестоко изнасиловали 20-летнюю девушку.

Об этом сообщила Уполномоченная ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Уровень жестокости армии террористов и палачей РФ не знает границ – изнасилованные дети… Женщина 20 лет, изнасилование тремя оккупантами сразу во все возможные места. Ирпень... Нет такого места ни на земле, ни в аду, где рашистские преступники смогут укрыться", – написала она.

Денисова подчеркнула, что изнасилования строго запрещены статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

Омбудсман обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и к экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, с требованием учесть эти факты военных преступлений РФ в Украине.

"Рашистские оккупанты должны понести самую суровую ответственность", — подчеркнула она.

Напомним, в Буче оккупанты изнасиловали 11-летнего мальчика на глазах у мамы. Нелюди привязали женщину к стулу, чтобы она смотрела.

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