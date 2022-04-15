В Испании появилась своя Украина, а также Киев, Мариуполь и другие города

На несколько недель населённые пункты переименуют в знак солидарности.
Киев, Харьков и Мариуполь – на юге Испании. Населённый пункт в провинции Севилья сменил имя в поддержку нашего государства.
Об этом говорится в ТСН.
В течение двух недель город Фуэнтес-де-Андалусия будет именоваться Украиной. Именно такое решение приняли местные власти. Внутри семитысячного города также появились украинские названия – несколько улиц переименовали в честь украинских городов – Киева, Харькова, Мариуполя, Херсона или Одессы.
Мэр муниципалитета акцию называет проявлением солидарности с столкнувшимися с российской агрессией украинцами.
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