В Испании призвали Китай повлиять на Россию и положить конец войне в Украине

Страны Европы не могут просто отвлечься от Китая и игнорировать его.

У Китая есть возможности помочь положить конец российской агрессии против Украины, поскольку страна является одним из ключевых игроков в мире.

Такое мнение высказала министерша экономики Испании Надя Кальвино, передает Sky News.

Она отметила, что страны Европы не могут просто отвлечься от Китая и игнорировать его.

"У нас есть общая заинтересованность, я думаю, в том, чтобы они (Европа и Китай. — Ред.) конструктивно взаимодействовали, чтобы как можно скорее покончить с войной в Украине", — заявила Кальвино.

Кроме того, она добавила, что фрагментация глобального рынка в результате войны "будет проигрышной для всех".

Напомним, ранее сообщалось, что после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что в Китае действительно понимают, что в российско-украинской войне время переговоров еще не наступило и "погода военная".

Кроме того, мы ранее информировали, что лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном выступил за возобновление мирных переговоров по урегулированию "украинского кризиса". Он призвал начать их "быстрее".

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