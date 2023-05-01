В ISW назвали главную ошибку Путина, из-за которой армии РФ не удалось захватить Украину в первые дни войны

Путин верил, что захватит Украину за считанные дни и ждал, когда объявит это личной военной победой.

Российский диктатор Владимир Путин не назначал командующего "СВО", потому что хотел забрать роль " вдохновителя успешного вторжения в Украину" и присвоить себе все военные победы.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Как отмечают американские аналитики, нежелание президента РФ Владимира Путина назначать командующего вторжением в Украину оказало критическое влияние на российские вооруженные силы, дезорганизацию командных структур и подпитку невыполнимых ожиданий.

"В апреле 2022 года западные официальные лица сообщили, что у России не было ни одного военного командующего своими силами в Украине с начала вторжения 24 февраля 2022 года. Путин, вероятно, пытался представить себя как главнокомандующего и вдохновителя успешного вторжения в Украину. Российские военные планы показали , что Кремль ожидал, что российские силы захватят Киев в считанные дни, и Путин, вероятно, хотел объявить это личной геополитической победой", — говорится в статье.

Поэтому Путин хотел избежать приписывания военной победы в Украине кому-то другому. Подобная ситуация была между советским лидером Иосифом Сталиным и маршалом Советского Союза Георгием Жуковым во время Второй мировой войны. Сталин имел ограниченный и устаревший военный опыт и завидовал военным подвигам и славе Жукова. У Путина также нет военного опыта, что "еще больше способствовало его решению не назначать командующего для своего вторжения, который мог бы сместить его, приписав себе заслуги в ожидаемой драматической победе".

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал самый большой страх Путина.

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