В ISW назвали города, которые потребует Россия на переговорах: подробности

Россия не имеет возможности захватить эти территории военным путем, поэтому стремится достичь своих целей дипломатически.

Кремль потребует от Украины отказаться от контроля над крупными городами, в частности, Запорожьем, Херсоном и Краматорском, используя политическое давление и переговоры.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Россия продолжает заявлять о намерении полностью оккупировать Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Херсонскую области. Однако крупные города, такие как Запорожье (706 тыс. человек), Херсон (275 тыс.) и Краматорск (147 тыс.) остаются под контролем Украины”, – говорится в анализе ISW.

Аналитики подчеркивают, что у России нет военной возможности захватить эти территории, поэтому она стремится достичь своих целей из-за политического давления и переговоров.

Если оккупанты смогут установить контроль над этими городами, это приведет к масштабной гуманитарной катастрофе. Россия, вероятно, применит те же методы репрессий, депортаций и ассимиляции, которые уже использует на временно оккупированных территориях.

Напомним, Украина намерена отвечать на каждое действие российских агрессоров, поэтому украинские военные начали сбивать вражеские беспилотники Shahed с помощью FPV-дронов.

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