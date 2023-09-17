В ISW назвали самую большую проблему окупантов, которая препятствует победе в войне

Главной проблемой, препятствующей победе России в Украине, является ложь на всех уровнях.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики ссылаются на русских ультранационалистов, жалующихся на распространенное вранье в русской армии. Эту же проблему ранее озвучивал депутат Госдумы РФ и бывший заместитель командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Андрей Гурулев. По его мнению, именно "культура лжи у российских военных является главной проблемой, препятствующей победе России в Украине".

Другой российский "блогер" заявил, что этот вопрос является "катастрофой" и что ложь происходит на всех уровнях русской армии. Он заявил, что подчиненные командиры боятся сообщать правду о состоянии и нуждах российских войск.

Министерство обороны (МО) России и президент России Владимир Путин, вероятно, получают ложные сообщения. Один из так называемых блоггеров добавил, что тирания, мошенничество и нехватка военной изобретательности являются одними из проблем, влияющих на российскую армию в Украине, и что главной целью российской армии должна быть минимизация потерь личного состава", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ISW сообщили, что ВСУ расширяют плацдарм для последующего наступления на юге.

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