В ISW назвали три ключевых этапа вторжения РФ в Украину

11 месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину можно разделить на три ключевых этапа.

Эксперты Института изучения войны (ISW) выделили период инициативы оккупантов, контрнаступление Вооруженных сил Украины и период позиционной войны.

"Российская армия владела инициативой и вела наступление с 24 февраля до 3 июля 2022 года. Именно после временной оккупации Лисичанска в начале июля наступление российских оккупантов в ряде направлений достигло кульминации", — говорится в сообщении.

Украинские военные перехватили инициативу и начали свое первое большое контрнаступление в Харьковской области 6 сентября. Широкомасштабное осеннее контрнаступление завершилось освобождением западной части Херсонщины 11 ноября.

По мнению аналитиков, с тех пор Украина не смогла начать новое большое контрнаступление. Это позволило войне перейти в позиционную фазу.

"Этот этап позволил оккупантам вернуть себе тактическую инициативу. Схема поставок западной помощи сильно повлияла на ход войны. Поставка 155-мм артиллерийских систем американского производства в апреле, а затем и установок HIMARS в июне, стали важными факторами в подготовке украинского контрнаступления", - уточнили эксперты.

Ранее аналитики сообщили, что президент России Владимир Путин в ближайшие полгода попытается осуществить новую попытку решительного наступления, скорее всего, в Луганской области.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что россияне готовятся к мощному наступлению на Украину. Это может произойти уже через месяц-два.

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