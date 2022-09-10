В ISW назвали условие, при котором ВСУ создадут котел российским оккупантам вокруг Изюма

Украинские силы продолжают наступление на Купянск и в сторону Изюма на Харьковском направлении и принимают меры по изоляции российской Изюмской группировки сил.

Если ВСУ удастся разорвать российские наземные линии связи, то они смогут создать котел вокруг Изюма и разрушить значительную часть российских позиций на северо-востоке Украины.

Такие прогнозы сделали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"Украинские силы могут уничтожить российские позиции вокруг Изюма, если они разорвут российские наземные линии связи к северу и югу от Изюма. Украинские войска 9 сентября продолжили наступление на Купянск и в сторону Изюма и принимают меры по изоляции российской Изюмской группировки сил. Если украинцам удастся разорвать эти наземные линии связи врага, то они смогут создать котел вокруг Изюма и разрушить значительную часть российских позиций на северо-востоке Украины", — считают в ISW и добавляют, что успешное украинское контрнаступление разрушает попытки РФ сделать Изюм зоной экономии силы.

В то же время, там отмечают, что Кремль направляет ресурсы на линию Харьков-Изюм, пытаясь остановить продвижение украинских войск. Также, по данным ISW, российские войска передислоцируются из южной части Харьковской области для усиления Донецкой области и Южного направления, чтобы преодолеть угрозу украинского контрнаступления в Херсонской области и возобновить наступательные операции к западу от Донецка в течение нескольких недель.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 199-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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