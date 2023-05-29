В ISW объяснили, как ночные атаки Россией Киева повлияют на контрнаступление ВСУ

Российская армия продолжает осуществлять массированные атаки дронов на Киев, уменьшая удары по инфраструктуре и военным объектам. Такие действия уменьшают возможность захватнической армии существенно повлиять на контрнаступление ВСУ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

В ночь на 28 мая Россия нанесла наибольший удар "шахидам" по Украине с начала полномасштабного вторжения.

Как отметили в Генштабе, враг запустил 59 беспилотников Shahed-131/136, из которых было сбито 58. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, этот удар можно считать наибольшим ударом БПЛА с начала Великой войны.

Также читайте Россияне ударили по военному объекту в Хмельницкой области — ОВА

"Нацеливание Россией авиабоеприпасов на Киев, а не на инфраструктуру или военные объекты продолжает ограничивать способность этой ограниченной российской воздушной кампании существенно ослабить наступательные возможности Украины для будущего контрнаступления, как ранее оценивала ISW", — говорится в отчете аналитиков.