В ISW объяснили, как удары западным оружием по России изменят характер войны

В то же время, ограничения Запада по ударам по российской территории ограничивают возможности ВСУ в разработке адекватных ударных пакетов.

Украинские войска стали использовать западные системы для ударов по военным объектам на территории России. Это создает для ВСУ более широкие возможности для успешного ведения многопрофильной широкомасштабной современной войны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По оценкам аналитиков, серия украинских ударов по территории России 19-20 ноября свидетельствует о начале использования Силами обороны западных дальнобойных вооружений для создания более сложных и эффективных ударных "пакетов".

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В отчете говорится, что во время атак ВСУ, в частности, использовали ударные беспилотники дальнего радиуса действия и ракеты Storm Shadow, и нанесли удары по различным военным целям в российском тылу.

Как отметили в ISW, системы и средства, которые западные партнеры предоставляют Украине, а также собственное промышленное производство оборонных систем и инновационные усилия предоставляют ВСУ более широкие возможности для успешного ведения многопрофильной широкомасштабной современной войны.

Аналитики обратили внимание, что Украина уже доказала свою эффективность в применении дронов, часто собственного производства, для ударов по различным военным целям в российском тылу, включая авиабазы, командные штабы и артиллерийские склады.

Украинский арсенал уже включает воздушные и морские беспилотники, истребители F-16, системы HIMARS и баллистические ракеты ATACMS. В то же время указывается, что условия использования ATACMS достаточно ограничены, чтобы предоставить максимальные преимущества, которые могут получить украинские войска от их применения.

Как отметили в ISW, ограничения Запада по способности Украины применять предоставленное оружие для ударов по российской территории ограничивают возможности ВСУ в разработке адекватных ударных пакетов.

"Украина нуждается в дальнейшей военной помощи Запада, а также отечественных инновациях и производстве для того, чтобы продолжать создавать и использовать ударные комплексы для ударов по российскому тылу, а также наносить удары на поле боя от тактического до оперативного уровня", – пришли к выводу в Институте изучения войны.

Напомним, по сообщениям СМИ, в том числе западных, 20 ноября ВСУ применили крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по российским военным объектам в Курской области. В то же время, ни в ВСУ, ни в политическом руководстве Украины не подтверждали и вообще не комментировали такую информацию.

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