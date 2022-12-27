В ISW объяснили, почему Россия в четвертый раз назначила нового командующего Западным военным округом

Россия в очередной раз провела ротацию в высшем военном командовании. Новым командующим Западным военным округом ВС РФ стал генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Это именно он в 2014 отдал приказ "вагнеровцам" уничтожить украинский транспортный самолет Ил-76.

Об этом говорится в Институте изучения войны (ISW).

Также читайте Какими дронами атакует РФ Украину сейчас и сколько из новой партии от Ирана сбила ПВО: ответ Игната

"Расследование Bellingcat показало, что основатель "Вагнера" Дмитрий Уткин докладывал Никифорову, среди других сотрудников российской военной разведки, когда Никифоров был начальником штаба 58-й общевойсковой армии России в 2015 году. Расследование СБУ установило, что 14 июня 2014 года его группе "Вагнера" уничтожить украинский транспортный самолет Ил-76", — говорится в материале ISW.

Что известно о новом командующем ЗВО

До этого назначения Никифоров занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа. Он сменил в должности Сергея Кузовлева, который успел побыть на этом посту всего около месяца. В настоящее время генерал Никифоров находится на командном пункте группировки войск "Pапад" в Богучаре Воронежской области.

Аналитики ISW также отмечают, что Никифоров является членом Альянса, сформированного командующим ВС России в Украине генералом армии Сергеем Суровикиным и владельцем частной военной компании "Вагнера" Евгением Пригожиным. Также известно, что Никифоров имеет предыдущий опыт командования группы "Вагнера" на Донбассе с 2014 до 2015 года.

Предыдущие командующие западным округом

Предыдущими начальниками ЗВО были:

генерал-полковник Александр Журавлев – с ноября 2018 г. по июль 2022 г., но фактически с апреля 2022 г. был отстранен от исполнения обязанностей;

генерал-лейтенант Андрей Сичевой – с июля по август 2022 г.;

генерал-лейтенант Роман Бердников – с августа по сентябрь 2022 г.;

генерал-полковник Сергей Кузовлев – с ноября по декабрь 2022 г.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что генерал российской армии Сергей Суровикин, назначенный в сентябре командующим российскими войсками в Украине, присоединился к владельцу ППК "Вагнер" Евгению Пригожину для противостояния министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Повторное наступление на Украину: решится ли на атаку Беларусь после переговоров с Путиным – Ночная варта

Читайте также: