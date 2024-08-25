В ISW объяснили важность разрешения США бить по глубокому тылу России

В настоящее время США запрещают ВСУ поражать ракетами ATACMS военные цели в России.

Атаки по военным объектам в далеком тылу России имеют решающее значение для ослабления военного потенциала агрессора на всем театре военных действий.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Несмотря на то, что РФ передислоцировала военные самолеты по российским авиабазам вблизи Украины, она использует глубокий тыл для создания инфраструктуры для поддержки военных операций против Украины.

По оценкам ISW, в России есть по меньшей мере 250 военных и военизированных объектов в пределах досягаемости ракет ATACMS, предоставленных США Украиной.

Аналитики отмечают, что украинским войскам не обязательно наносить удары по каждому военному объекту в России в пределах досягаемости оружия, предоставленного Западом, чтобы начать создавать значительное оперативное давление на оккупантов.

Кроме того, угроза ударов по тыловым районам России, вероятно, также побуждает российское военное командование принимать решение о том, как распределить свои ограниченные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы для защиты большей территории.

"Российские войска, вероятно, будут вынуждены переместить средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы со всей России, а также с линии фронта в Украине, чтобы обеспечить необходимое покрытие для защиты тыловых районов в пределах досягаемости западного оружия. Это возможно создаст условия для того, чтобы Украина расширила свои авиационные операции вдоль линии фронта", — говорится в отчете.

Напомним, западные партнеры постепенно снимают ограничения с Украины на удары по российским военным объектам. Пока все еще действует запрет на применение малых баллистических ракет ATACMS.

На территории российских пограничных областей существуют военные заводы, аэродромы, склады с боеприпасами и другие важные цели. На территории Курской, Белгородской и Воронежской областей находится по меньшей мере 5 аэродромов тактической авиации, которые РФ использует для атак на Харьков и Сумскую область. Также есть несколько аэродромов в Краснодарском крае и Ростовской области. В общей сложности ВС РФ используют около 40 аэродромов для ударов по Украине, включая стратегическую авиацию.

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