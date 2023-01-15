В ISW объяснили, зачем Пригожин продолжает манипулировать на теме "взятие Соледара"

Основатель террористической ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает манипулировать на теме "захвата Соледара", чтобы отличить своих боевиков от других захватчиков и поднять собственный авторитет.

Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты напомнили, что Пригожин 14 января опять опубликовал видео с якобы Соледара, на котором снова пропагандировал боевиков своего ППК "Вагнера".

"Пригожин представил командира группы "Вагнера", руководившего боями за населенный пункт, и восхвалял возможности Вагнера по сравнению с обычными российскими военными. Он заявил, что группа Вагнера добилась успеха благодаря своему богатому опыту, своей независимости, своей эффективной военной технике и лучшей системе управления", – пишут аналитики.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники, защищающие Бахмут, ликвидировали штурмовиков "Вагнера", пытавшихся атаковать один из опорных пунктов.

Кроме того, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у России уже три армии, одна из которых — регулярные вооруженные силы РФ. По меньшей мере две армии — частные войска: "вагнеровцы" и кадыровцы.

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