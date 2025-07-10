В ISW объяснили, зачем Россия усилила массированные удары по Украине

Последствия обстрела Украины. / © Владимир Зеленский

Реклама

Россия продолжает масштабировать воздушные удары по Украине, в частности, наращивая количество беспилотников в каждом из так называемых ударных "пакетов". По оценке украинских военных, это может быть частью стратегии давления на моральное состояние украинцев на фоне продолжающейся войны.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Спикер Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат сообщил, что только в одном из последних ударов российская армия применила более 400 беспилотников-приманок. Их цель – выявление и истощение украинской противовоздушной обороны. По словам Игната, россияне не только массово используют приманки, но и модифицируют как их, так и ударные БПЛА, оснащая боеголовками для поражения больших площадей. Это свидетельствует о попытке нанести максимальный ущерб в масштабе городов и регионов, что особенно угрожает гражданскому населению.

Реклама

Кроме того, как сообщил представитель Сухопутных войск Украины полковник Виталий Саранцев в интервью The Washington Post, российские войска в последнее время целенаправленно атакуют украинские военкоматы. Такие удары, по его словам, преследуют цель дестабилизировать процесс формирования новых подразделений. Саранцев считает, что Кремль стремится посеять страх среди граждан и создать впечатление, что поход в ТЦК представляет угрозу жизни.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) уже фиксировали попытки России использовать атаки по гражданской инфраструктуре как инструмент нравственного давления. Новые удары, очевидно, продолжают эту тактику.

Напомним, в ночь на 10 июля российская армия обстреляла Киев ударными БпЛА и баллистическими ракетами. Пока известно о нескольких пострадавших, которых госпитализировали медики.