В ISW оценили, как мороз и снег на фронте повлияют на активные боевые действия

Из-за ухудшения погодных условий и украинские, и российские войска испытывают трудности с использованием беспилотников.

Несмотря на дождливую и снеговую погоду, и украинские , и российские войска продолжают вести наступательные действия на востоке и юге Украины.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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Американские аналитики привели цитату спикера 14-й отдельной механизированной бригады Надежда Замрига заявила, что российские войска продолжают штурмовать Купянское направление, несмотря на снег и мороз. Она добавила, что количество российских атак, скорее всего, уменьшится из-за погодных условий, но полностью российские кафиры не прекратят наступательных операций.

20 и 21 ноября российские "военнкоры" заявили, что как российские, так и украинские войска испытывают трудности с использованием беспилотников, в частности для корректировки артиллерийского огня, при плохих погодных условиях на всем фронте.

"Они (российские "военнкоры — ред.) утверждали, что грязная погода усложняет движение транспортных средств, но украинские и российские силы продолжают маневрировать и действовать по всем направлениям", — цитируют в ISW заявление россиян.

По оценке аналитиков, морозные погодные условия зимой, вероятно, будут побуждать к возобновлению более активных боевых действий, а продолжающаяся дождливая погода вряд ли остановит украинские или российские атаки.

Карта боевых действий 22 ноября 2023 года. ФОТО: ISW

Напомним, по данным Генштаба, Силы обороны продолжают наступать под Бахмутом. Какая ситуация на фронте — читайте по ссылке.

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