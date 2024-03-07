В ISW оценили, как нехватка западной помощи повлияет на ход войны в Украине

Задержки с западной помощью в области безопасности, вероятно, отложат усилия Украины по возобновлению инициативы по всей линии фронта. Нехватка материальных средств вынуждает ВСУ экономить их, а неопределенность будущей помощи ограничивает оперативное планирование.

Об этом говорится в строительстве Института изучения войны.

Аналитики отметили, что такие паузы с предоставлением критически важных снарядов и техники армии в итоге заставят Киев принимать тяжелые решения.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что Силы обороны планируют провести контрнаступательные операции в 2024 году, но отметил, что основной целью страны остается защита украинской территории.

Он также заявил, что Россия готовит новую наступательную операцию, которая начнется в конце мая или летом 2024, что, считают в ISW, еще больше отложит возможности ВСУ подготовить и начать контрнаступательные действия.

"Хорошо оснащенные украинские силы доказали свою способность предотвратить даже незначительные успехи войск РФ во время российских крупномасштабных наступательных усилий. И вообще ВСУ способны серьезно ослабить атакующие оккупационные силы. Но помощь Запада в сфере безопасности имеет решающее значение как для способности Украины концентрировать материальные и живые силы для будущих контрнаступательных операций, да и для ее способности достаточно ослабить российские наступательные усилия, чтобы перехватить инициативу на всей линии фронта", – отметили эксперты.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что последствия бездействия Конгресса в вопросе помощи Украине ужасающие.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер Палаты представителей Джонсон столкнулся с определяющей дилеммой в отношении Украины.

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