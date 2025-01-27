В ISW оценили, как оккупация Великой Новоселки повлияет на планы россиян весной и летом

Враг не отказывается от своих намерений и давит.

Российское Минобороны уделяет большое внимание захвату Великой Новоселки. Это может свидетельствовать о том, что Россия таким образом хочет сформировать у Запада представление о ситуации на поле боя и ослабить международную поддержку Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики указывают на то, что российские войска совершили дальнейшее продвижение в пределах Великой Новоселки на фоне официальных российских заявлений о том, что 26 января оккупанты захватили весь населенный пункт.

Однако, по данным геолокационных данных, ISW считает, что российские войска занимают 89% села.

Остается непонятным, смогут ли российские войска быстро продвинуться дальше Великой Новоселки, поскольку неясно, сколько боевой мощи сохраняют элементы восточного военного округа российской армии.

"Большая Новоселка расположена рядом с несколькими реками, что, вероятно, осложнит и помешает дальнейшему тактическому продвижению российских войск в этом районе. Российские войска испытывали проблемы с переправами через реки. Это, очевидно, усложнит способность российских войск использовать захват Великой Новоселки для оперативного значения в западной части Донецкой области", — говорится в отчете.

Эксперты предполагают, что захват и зачистка Великой Новоселки, вероятно, предоставит российскому военному командованию возможности и станет точкой отсчета для принятия решения о передислокации подразделений Восточного военного округа (СВО) России из района Великой Новоселки в другие приоритетные оперативные районы.

"Захват Великой Новоселки станет для российского военного командования точкой принятия решения, в ходе которого российское военное командование может реализовать несколько вариантов действий", – указывают аналитики.

Напомним, в DeepState заявили, что битва за Большую Новоселку подходит к концу , враг уже продвинулся к центральным улицам населенного пункта.

Глава отделения коммуникаций 48-й отдельной артбригады ВСУ Богдан Петренко предупреждал, что в случае захвата Великой Новоселки у россиян открывается путь для дальнейшего наступления в нескольких направлениях – как на север Донецкой области в сторону Покровска, так и на запад – в сторону Запорожской и Днепропетровской областей.

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