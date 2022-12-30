В ISW оценили вероятность кульминации наступления россиян на Бахмут

Наступление русских оккупантов в Бахмуте близко к кульминации. Маловероятно, что их атаки принесут значительный оперативный успех.

Ситуация в Донбассе остается сложной. Российские войска 29 декабря продолжили наступление в районе Бахмута. Однако украинские военные с боем приближаются к Кременной в Луганской области во время контрнаступления на Донбассе.

Российские оккупанты бросают значительные силы для штурмов на Бахмутском и Авдеевском направлениях, свидетельствуют свежие карты американского Института изучения войны (ISW).

"Контрнаступление Вооруженных сил Украины на западе Луганской области и востоке Харьковщины продолжается. 29 декабря контрнаступательные действия фиксировали в районе Кременной. За последнюю неделю ВСУ продвинулись на 2,5 км в направлении города и продолжают наступать. Значительная часть 2-го армейского корпуса сдастся, если ВСУ прорвут границу линии Сватово – Кременная", — пишут аналитики.

С 1 октября по 20 декабря российские войска смогли занять территорию 192 кв. км в районе Бахмута. Российские пропагандисты значительно преувеличивают успехи ВС РФ на фронте. И, как считают ISW, СМИ в России и дальше будут рассказывать о захвате больших территорий в Украине, чем есть на самом деле.

Украинские силы, как считают эксперты, могут захватить Кременную в начале 2023 года. 1,5 тысячи украинских военнослужащих пытаются прорвать российские позиции в этом районе со стороны Торского в 14 км к западу от Кременной, Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной) и Кузьминного (3 км к юго-западу от Кременной).

Российские силы будут вынуждены остановить наступательные действия, они займут оборонную позицию или примут оперативную паузу, уверены эксперты. Захватчики, по данным специалистов, могут совершать неэффективные штурмы Бахмута малыми группами от 10 до 15 военнослужащих.

Напомним, о продвижении подразделений ВСУ в направлении Кременной Сергей Гайдай рассказывал 20 декабря. По словам главы Луганской ОВА, украинским военнослужащим осталось преодолеть до населенного пункта несколько километров, но ситуация усугубляется из-за плохой погоды и заминированной россиянами территории.

В Бахмуте – ад; ВСУ на подходах к Кременной; россияне роют окопы в Крыму - Гетман

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