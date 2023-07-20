В ISW опровергли успехи россиян на Купянском направлении

РФ утверждает, что российские военные продвинулись к северо-востоку от Купянска.
Армия РФ не проводила накануне, 19 июля, наступлений на линии Купянск-Сватово.
Об этом отметили аналитики Института изучения войны (ISW).
Как информируют в Институте, Минобороны РФ утверждает, что российские военные продвинулись к северо-востоку от Купянска.
Несмотря на это, как подтвердили в ISW, подтверждения этим заявлениям окупантов нет. ВСУ продолжают оборонять и удерживать свои позиции в Купянском направлении.
"Российские оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременная, но не добились подтвержденных успехов", — говорится в сообщении.
Напомним , после потери Купянска россиянам тяжело поставлять оружие для оккупантов в захваченных частях Луганской и Донецкой областей.
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