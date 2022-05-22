В ISW предупредили о планах оккупантов об Херсонщине и Запорожью

В ISW предупредили о планах оккупантов об Херсонщине и Запорожью

Оккупанты могут готовиться к началу наступления на южном направлении в отдельных районах Запорожской и Херсонской областей.

Оккупанты, вероятно, попытаются захватить всю Херсонскую область и продвинуться в Запорожье.

Об этом свидетельствуют данные Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что пополнение личного состава РФ и техники оккупантов прибыло в Высокополье и Архангельское Херсонской области. Ожидается, что в ближайшее время произойдет повышение активности боевых действий.

Также читайте Оккупанты готовят наступление на Славянском направлении и штурмуют Северодонецк — Генштаб

"Российские войска, возможно, готовятся к наступлению, чтобы захватить остальную часть Северной Херсонской области и продвинуться в направлении Запорожья, несмотря на то, что 21 мая не было подтверждено продвижение по южной оси", — говорится в сообщении.

В Институте отметили высокую концентрацию российских войск в Инженерном, к югу от Гуляйполя, что также может свидетельствовать о том, что путинские войска потенциально готовятся к продолжению наступления в направлении Гуляйполя.

Кроме того, как сообщает ISW, что оккупационные войска в Мелитополе вывешивают баннеры в честь 220-летия Таврической губернии, что может свидетельствовать о намерениях российских войск превратить оккупированные территории Херсона и Запорожья в квазиреспублику, как, например, фейковые "ЛНР" или "ДНР" .

Напомним, что в Херсонской области оккупанты заставляют осужденных копать траншеи.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.