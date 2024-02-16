В ISW проанализировали, способна ли армия РФ провести успешное окружение или охватить ВСУ

Оккупанты будут продвигаться не с помощью более широких маневров.

Российские военные не способны организовать и реализовать типичное окружение или охват войск противника — об этом свидетельствует ситуация вокруг Авдеевки. В дальнейшем оккупанты будут продвигаться путем незначительных тактических достижений, а не с помощью более широких маневров.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В начале локальной наступательной операции армии РФ в октябре 2023-го захватчики пытались оперативно оцепить украинские силы в Авдеевке. Впрочем, впоследствии россияне постепенно перешли к ведению боевых действий в обход города после того, как не смогли реализовать необходимый для оцепления быстрый маневр.

В ISW напомнили, что "оперативное окружение" — это маневр, во время которого атакующие силы полностью окружают, а затем уничтожают группировку сил противника. "Оперативный охват" — это маневр, во время которого атакующие силы пытаются обойти главные оборонительные сооружения противника, чтобы захватить объекты за ними и уничтожить защитников на их нынешних позициях.

"В Авдеевке российские войска не достигли ни того, ни другого. Захватчики неоднократно терпели неудачу в проведении операций по окружению или охвату украинских войск на протяжении всего полномасштабного вторжения в Украину. Зато в Авдеевке россияне совершили разворот, как и во время захвата Бахмута2. При этом российские войска пытались обойти основные оборонные позиции Украины для обеспечения тактических преимуществ, но не стремились к более масштабному уничтожению группировки Сил обороны", — говорится в отчете.

Аналитики ISW отмечают: неоднократная неспособность армии РФ провести успешные операции по оцеплению на оперативном уровне свидетельствует о том, что российские военные, скорее всего, будут продолжать продвигаться путем постепенных незначительных тактических достижений, а не с помощью более широких маневров, которые могли бы привести к более быстрого продвижения или уничтожения крупных группировок украинских сил обороны.

Как сообщалось, одну из лучших бригад ВСУ — Третью отдельную штурмовую срочно перебросили в Авдеевку. Бригада подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск на этом участке фронта.

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