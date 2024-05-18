В ISW проанализировали заявление Путина о наступлении РФ на Харьковщине

В ISW объяснили, что стоит за операциями оккупантов в Харьковской области и новым заявлением диктатора Путина.

Президент России Владимир Путин назвал наступательные операции оккупационных войск на севере Харьковской области частью усилий России создать "буферную зону для защиты российских приграничных районов от украинских ударов".

Об этом пишут аналитики Института изучения войны ISW.

Путин, на вопрос журналистов о целях российских войск на Харьковском направлении, заявил, что российские войска преуспевают "по плану" и что у российских войск нет ближайших планов захвата города Харькова.

"Путин заявил, что российские наступательные действия на харьковском направлении направлены на создание "буферной зоны" для защиты приграничных районов России, в том числе города Белгорода, от украинских ударов", - отмечают аналитики.

Ранее ISW оценивало, что российские силы, похоже, предпочитают создание "буферной зоны" вдоль международной границы, а не создание условий для более глубокого проникновения на север Харьковской области.

"ISW продолжает оценивать, что российские наступательные операции вдоль международной границы Харькова, вероятно, преследуют стратегическую цель привлечь и прикрепить украинские силы к этой оси, чтобы обеспечить продвижение России в других районах востока Украины", - говорится в отчете ISW.

Напомним, Путин сделал заявление о наступлении РФ на Харьков.

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