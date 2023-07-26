В ISW раскрыли детали новой тактики контрнаступления ВСУ

Украинские военные продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и продвинулись вперед, существенно истощая силы россиян. В районе Бахмута добились тактически важных успехов.

К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

На кадрах с геолокацией, опубликованных 25 июля, видно, что Силы обороны Украины достигли тактически важных успехов к югу от Клищиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Украинские источники сообщали, что ВСУ продвинулись на 750 метров в направлении Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки), а российские источники утверждали, что ВСУ немного продвинулись к западу от Орехова.

"Украинские контрнаступательные операции направлены на создание асимметричного градиента истощения, сохраняющего украинскую рабочую силу за счет более медленных темпов территориальных продвижений и освобождений земель при постепенном истощении у оккупантов живой силы и техники", — пишут аналитики.

Напомним, украинские военные успешно наступают в районе Старомайорского Донецкой области. Там ВСУ продвинулись до 750 м в глубину противника.

Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что украинское контрнаступление "отстает от графика", однако все идет по плану. Он отметил, что причиной являются снаряды, артиллерия и российские минные поля.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Съемочная группа ТСН попала под обстрел! Кадры из-под Бахмута.

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