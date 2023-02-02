В ISW раскрыли новую тактику Путина в северо-восточных районах Украины

Российский президент Владимир Путин сознательно привлекает внимание к северо-восточным участкам границы между Украиной и Россией, чтобы отвлечь внимание украинского командования от других направлений фронта и при этом еще больше запугать своих граждан украинскими "неонацистскими формированиями".

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW приняли во внимание совещание по восстановлению жилищной инфраструктуры в Крыму, Белгородской, Брянской, которое 1 февраля провел Путин. На нем он отметил, что его администрация ставит приоритетом прекращение украинских обстрелов российских пограничных регионов, но эта задача является "делом военного ведомства".

"Сосредоточенность Путина на опасности обстрела украинцами приграничных регионов, вероятно, служит двойной цели. Он способствует информационной операции, направленной на то, чтобы представить войну в Украине как угрозу существованию российских граждан, чтобы получить внутреннюю поддержку длительной войны", — говорится в отчете ISW.

Путин также может устанавливать условия для эскалации трансграничных рейдов, чтобы предотвратить и рассеять украинские силы от критических направлений продвижения, прижав их к северо-восточным приграничным районам.

ISW также отмечает, что новое российское вторжение из Беларуси сейчас чрезвычайно маловероятно, а продолжающаяся информационная операция по прикреплению украинских войск к северной украинско-белорусской границе, кажется, дает сбой, поскольку украинские официальные лица все чаще считают эту угрозу маловероятной.

Ранее бывший спичрайтер президента России Владимир Путин, политолог Аббас Галлямов, заявил, что в России растет вероятность военного переворота на фоне продолжения войны в Украине. По его словам, этот момент может наступить в ближайшие 12 месяцев.

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