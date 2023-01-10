В ISW рассказали, для чего Пригожин использует отчеты об "успехах" "Вагнера" в Соледаре

Российская пропаганда и "вагнеровцы" уже "захватили" территории в пределах Соледара и вскоре оцепят Бахмут.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает использовать отчеты об "успехах" своих наемников в Соледаре Донецкой области для укрепления репутации своей компании как эффективной боевой силы.

Об этом сообщает Институт изучения войны ISW.

В частности, там отметили, что боевики ЧВК "Вагнера" заявили о захвате за последние несколько дней территории в пределах Соледара, что вскоре, по мнению россиян, может привести к оцеплению Бахмута.

"Широко распространенные в социальных сетях 9 января кадры показывают, что "вагнеровцы" принимают участие в ожесточенном бою из стрелкового оружия возле здания городской администрации в центре Соледара. Несколько российских блогеров отметили, что силы ПВК "Вагнер" совершают поквартальное продвижение в Соледаре и населенных пунктах северо-восточнее Бахмута, а также в пределах Бахмута. А 9 января Пригожин подчеркнул, что "исключительно" подразделения "Вагнера" занимают позиции в Соледаре, и отметил, что в настоящее время боевики "Вагнера" ведут "ожесточенные бои за здание городской администрации"", – отметили в ISW.

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Более того, в Институте убеждены, что Пригожин таким образом продолжит пиарить свою ЧВК, как единственную российскую группировку в Украине, которая способна достичь ощутимых успехов на фронте.

Напомним, что на фронте самыми горячими точками остаются Бахмут и Соледар, куда РФ бросила большинство своих сил, в том числе и мобилизованных зеков, присоединившихся к наемникам ПВК Пригожина. Однако, по сообщениям Генштаба ВСУ, по состоянию на 10 января, и Бахмут, и Соледар контролируют силы обороны Украины, все атаки, совершенные за сутки врагом на этом направлении, были отбиты ВСУ.

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