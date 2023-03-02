В ISW рассказали, как РФ провокацией на ЗАЭС хочет остановить контрнаступление ВСУ

Россия может пытаться сдержать потенциальное контрнаступление ВСУ на юге Украины, усугубляя угрозы вокруг незаконно захваченной ими Запорожской АЭС. Также оккупационные власти пытаются еще больше ограничить присутствие МАГАТЭ на станции, чтобы заставить де-факто признать свое "право собственности" на украинскую ЗАЭС, которую путинские войска незаконно захватили.

Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики указывают, что в феврале не состоялась плановая ротация участников наблюдательной миссии МАГАТЭ на станции. 10 февраля организация объявила, что не может обновить состав миссии по соображениям безопасности.

А 1 марта коллаборант, соратник Путина и представитель оккупационной фейковой "администрации" Запорожской области Владимир Рогов обвинил западные спецслужбы в, мол, "срыве" плановой ротации миссии МАГАТЭ – якобы с целью обвинить РФ в препятствовании работе миссии.

В ISW считают, что оккупационные власти поймали персонал МАГАТЭ "в ловушку" и намерены использовать миссию в качестве заложников для давления на международное сообщество с требованием признать якобы российское право собственности на станцию.

"Российские оккупационные власти могут также пытаться сдержать возможное будущее украинское контрнаступление на юге Украины путем эскалации угроз для ЗАЭС ", — предупреждают аналитики.

Ситуация на ЗАЭС

Войска страны-агрессора РФ в марте прошлого года захватили Энергодар Запорожской области и обстреляли Запорожскую АЭС. Оккупационные войска стянули на станцию свою технику и разместили в машинном зале энергоблока АЭС взрывчатку и оружие.

Впервые в истории из — за циничных атак армии РФ 25 августа 2022 года на ЗАЭС произошло ее полное отключение от энергосети. К счастью, последствий удалось избежать. В случае катастрофы на ЗАЭС пострадать может не только Украина, но и десятки стран Европы, Ближнего Востока и Азии, последствия могут быть более серьезными, чем во время аварии на ЧАЭС.

Недавно министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что ситуация на ЗАЭС ухудшается и россияне делают все, чтобы по возвращении станции под контроль Украины невозможно было сразу ее подключить к сети.

25 и 26 января возле Запорожской АЭС раздались взрывы. Иностранные эксперты указывают, что они связаны с деятельностью российских оккупантов на территории возле атомной станции.

Кроме того, российские оккупанты лишили пропусков на ЗАЭС и доступа на предприятие почти 1500 работников, отказавшихся получать паспорта РФ и подписывать договор с "Росатомом".

А также оккупанты РФ незаконно изменили юридический адрес ЗАЭС, фейково "переподчинив" Москве.

Кроме того, россияне вербуют белорусов, чтобы отправить их для работы в ЗАЭС.

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