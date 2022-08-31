В ISW рассказали, как россияне из-за контрнаступления ВСУ вынуждены передислоцироваться и менять приоритеты

Россия готовится к более мощному наступлению украинских сил, а потому корректирует опрокидывание военных и техники и меняет приоритеты.

Россияне уже осознали, что не могут проводить больше одной наступательной операции одновременно.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Теперь же, по данным аналитиков, Россия готовится к обороне Мелитополя, поскольку это важный логистический путь между Ростовской областью РФ и югом Украины.

Также оккупанты усиливают группировку на Донецком направлении военными Центрального военного округа. Части этого округа ранее были вовлечены возле Лисичанска-Северска и в середине августа прервали "оперативную паузу".

"Передвижение подразделений ЦВО в район Донецка также свидетельствует о том, что российские силы предпочитают Северский наступление в пользу сохранения темпа наступления в районе Донецка", — говорят эксперты.

В ISW напомнили о сообщении Генштаба о перебрасывании третьего армейского корпуса, состоящего из плохо обученных и неопытных элементов, для усиления позиций ВС РФ в Харьковской и Запорожской областях. Его развертывание указывает на то, что Россия стремится, в частности, восстановить боевую мощь для наступления в Донецком направлении.

Кроме того, в ISW ранее сообщалось, что российские наступления вокруг Авдеевки и западного района Донецка фактически достигли кульминации после ограниченных прорывов россиян вокруг вентиляционного ствола шахты Бутовка.

Напомним, в Генштабе сообщили, оккупанты перегруппировываются и стягивают силы, чтобы пойти в наступление на Запорожье.

Как сообщалось, ВСУ отбили наступление оккупантов на Авдеевском направлении.

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