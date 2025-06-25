В ISW рассказали о новой тактике врага: в чем опасность для Украины

Оккупанты / © Associated Press

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Российские войска все активнее используют мотоциклы в качестве мобильного транспорта в боевых действиях против Украины.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Мотоциклы играют ключевую роль в штурмовых, разведывательных, фланговых и диверсионных миссиях.

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По предоставленной информации, штурмовые группы РФ состоят из 6-8 мотоциклов, каждый с одним или двумя бойцами. Такие отряды располагают переносными комплексами радиоэлектронной борьбы и устройствами для обнаружения украинских дронов. Мотоциклы также используются для эвакуации раненых и доставки боеприпасов.

Весной 2025 года российские войска проходят подготовку на специализированных мототрассах в России и временно оккупированных территориях. В частности, проводятся курсы по маневрированию, избеганию дронов и быстрой смены позиций, продолжительность которых варьируется от нескольких часов до более чем месяца.

«Российская армия извлекает уроки современной войны и активно внедряет мобильные решения», — отмечает Frontelligence.

Особенностью является то, что большинство используемых на фронте мотоциклов — иностранного производства, в основном китайского. Их снабжают волонтерские организации в России. В планах Министерства обороны РФ оснастить более половины пехоты мотоциклами, вездеходами и багги.

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Эксперты предполагают, что причиной таких изменений высокая уязвимость тяжелой техники на открытой местности под постоянным наблюдением украинских дронов. Мотоциклы обеспечивают скорость и гибкость передвижения, хоть и уступают в защите.

Тактические изменения армии РФ могут свидетельствовать о подготовке к длительному противостоянию и адаптации к новой динамике боевых действий. Растущая мобильность — вызов для украинской обороны, которая должна искать эффективные способы противодействия новым формам враждебной тактики.

Напомним, на Северослобожанском направлении российским войскам не удалось прорваться вглубь территории Сумской области, несмотря на численность группировки, насчитывающей около 53 тысяч человек.

Фронт активных боевых действий охватывает 1200 км с общей линии столкновения в 1300 км, что заставляет российское командование удерживать резервы на восточном и южном направлениях, не перебрасывая их в Сумскую область.

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Командование РФ, как отмечается, осознает, что реализация наступательных планов в этом регионе в ближайшее время маловероятна.