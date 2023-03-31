В ISW рассказали о новой волне мобилизации в РФ: как это повлияет на ход войны

Россия увеличила количество срочников в весенней волне призыва. В частности, привлекут 147 тысяч призывников на срочную службу с 1 апреля по 15 июля.

Об этом говорится в новом своде Института изучения войны.

30 марта российский диктатор Путин подписал указ о весеннем призыве в России. По мнению аналитиков, РФ может использовать учебный потенциал Беларуси, чтобы научить военному делу на 13 000 больше призывников по сравнению с предыдущими годами. По данным украинской разведки, за последние месяцы в Беларуси могло учиться не более 9000-10000 российских военных одновременно.

В Институте изучения войны отмечают, что оккупационные войска, проходящие тренировки в Беларуси на Обуз-Лесновском полигоне, в середине марта передислоцировались обратно в Россию, вероятно, для того, чтобы освободить место для новых "партий". Несмотря на это новые призывники не увеличат российскую боевую мощь в краткосрочной перспективе, прогнозируют в ISW, поскольку должны пройти месяцы обучения и службы, прежде чем оказаться в бою.

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В своде также говорится, что Путин вряд ли развернет новых призывников для участия в боевых действиях в Украине. В частности, глава оборонного комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов 30 марта заявил, что призывников весенней волны 2023 года не будут отправлять на оккупированные Россией территории Украины.

В ISW говорят, что утверждения Картаполова могут быть правдивыми, поскольку до сих пор не наблюдалось значительных масштабов использования российских призывников на передовой после первых месяцев войны, особенно после затопления крейсера Москва, на борту которого было несколько призывников.

"Использование Путиным призывников в зимне-весенний период 2022 года вызвало социальное напряжение в России, и Путин вряд ли будет рисковать стабильностью своего режима, отправляя новоиспеченных военнослужащих на передовую. Юридически это незаконно, поэтому Путин, вероятно, считает, что политическая стоимость отправки призов передовую выше, чем мобилизация резервистов осенью 2022 года в России", — говорится в отчете.

Кроме того, новая волна призывников может снизить потенциал России для обучения резервистов и другого персонала, набранного с помощью кампаний скрытой мобилизации. В ISW считают, что у РФ на сегодняшний день ограничен потенциал для обучения военных, поэтому привлечение его на подготовку срочников, которые не будут воевать в 2023 году, лишает Кремль возможности готовить резервистов и «добровольцев», которых планирует отправить на фронт.

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ISW обращает особое внимание на место ареста Гершковича.

"В Екатеринбурге расположены 12 российских оборонных предприятий, производящих зенитные ракетные комплексы, зенитные ракеты большой дальности, радиосистемы, оборудование для наземного обеспечения ракет и самолетов, электронные системы управления ракетными комплексами, системы наведения ракет и радары, самоходные артиллерийские системы, высокообогащенный уран, сплавы редкоземельных металлов, тяжелая техника и оптические системы для военных самолетов", — отмечают в ISW.

В Институте также отмечаютчто ПВК "Вагнер" и регулярная российская армия, вероятно, потеряли значительное количество живой силы в районе Бахмута, что будет еще больше сдерживать наступление России на город.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил 29 марта, что вагнеровцы имеют около 6000 профессиональных наемников и 20 000-30 000 «новобранцев», преимущественно бывших осужденных, воюющих в районе Бахмута.

"Поскольку ПВК "Вагнер" развернула подавляющее большинство своих сил для наступления с целью захвата Бахмута, по всей вероятности, что разница между цифрой Кирби (50 000 вагнеровцев по состоянию на декабрь) и цифрой Милли от (26 000 до 36 000 в районе Бахмута сейчас) есть результатом потерь вагнеровцев в наступлении на Бахмут", — резюмируют в ISW.

Отмечается, что российский президент-диктатор Владимир Путин вряд ли направит мобилизованных недавно русских на фронт в Украину. Ведь "фюрер" боится стабильности своего режима.