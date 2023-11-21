В ISW рассказали о продвижении ВСУ на левом берегу Херсона: где продолжаются бои

Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться по левому берегу Херсонской области. Пока бои продолжаются у села Кринки.

Об этом идет речь в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

"Украинские войска 20 ноября продлили операции на восточном (левом) берегу Херсонской области и, как сообщается, продвинулись вперед", — говорится в отчете ISW.

Отмечается, что российские блоггеры утверждали, что украинские войска расширили зону своего контроля в западной части Крынки. Кроме того, они сообщают, что у населенного пункта продолжаются боевые действия. Также российские блоггеры утверждали, что Силы обороны атаковали в направлении Поймы и Песчановки.

Видеозапись с геолокацией за 20 ноября, показывает, что российские оккупационные войска продолжают наносить термобарические артиллерийские удары ТОС-1А по украинским силам, действующим вблизи Крынки.

Ситуация на юге. Карта боев ISW.

Напомним, спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк раскрыла главную задачу ВСУ на левобережном плацдарме Херсонщины. Она подчеркнула, что это сложный участок зоны ответственности украинских военных. Сейчас там идет боевая работа.

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