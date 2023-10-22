В ISW рассказали о результатах нового наступления россиян на Авдеевку

Авдеевка (Донецкая область) находится в центре внимания. Украинские силы отразили очередное наступление российских окупантов в течение последних нескольких дней и нанесли последним значительные потери.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Украинские военные отметили, что 21 октября враг снизил темпы наступательных действий вблизи города. Российские военные блоггеры утверждали, что захватнические войска РФ будто бы постепенно продвигались к северу от Авдеевки у породного отвала в направлении села Бердичи.

"Украинские и российские источники указали, что российские войска совершили еще одно наступление на Авдеевку между 19 и 20 октября, а геолокационные кадры, опубликованные 21 октября, подтверждают, что российские силы добились незначительных успехов к северо-западу от Авдеевки в районе породного отвала", — заявили аналитики.

Напомним, вблизи Авдеевки Донецкой области оккупанты начали использовать тактику "кротов". Так, чтобы подобраться незаметно к позициям ВСУ, они роют тоннели.

Российские войска снизили активность своих войск на Авдеевке, впрочем, не отказываются от своих намерений.

19 октября российские оккупанты совершили еще одну полномасштабную атаку севернее Авдеевки.

Юрий Бутусов отмечает, что российские войска перегруппировываются и готовят новый штурм на тех же направлениях севернее Авдеевки.

"Замысел российского командования очевиден — севернее Авдеевки они влезли в узкую низину, которая полностью простреливается украинцами с ближайших высот. Они не могут там закрепиться, потому что под обстрелом с высот содержание этих рубежей будет стоить очень дорого. Поэтому враг будет продолжать штурм, потому что заняты позиции требуют идти вперед дальше", – рассказал он.

Читайте также: