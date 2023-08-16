В ISW рассказали об успехах ВСУ в Луганской и Запорожской областях

Украинские вооруженные силы во время боев с российскими оккупантами имели определенный успех в Луганской и Запорожской областях, продвинувшись на этих участках фронта.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что за прошедшие сутки, 15 августа, Силы обороны провели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта. Украинские защитники продвинулись на Луганщине и западной части Запорожской области, отмечают американские специалисты.

ISW ссылкой на Генштаб ВСУ пишет, что военные продолжали контрнаступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском (западе Запорожской области) и Бердянском (запад Донецкой области – восточная часть Запорожской области) направлениях.

Кроме того, координаты, опубликованные российскими "военкорами" 15 августа, указывают на то, что Силы обороны продвинулись к югу от Дибровой, в 7 км юго-западнее Кременной Луганской области. Также кадры с геолокацией за 14 августа показывают, что украинская армия также продвинулась к Роботиному.

В свою очередь, полковник ВСУ Петр Черник заявил, что контрнаступление медленно продвигается на юге страны. По его словам, украинские силы должны преодолеть трехэшелонированную линию обороны российских интервентов. Она включает минные поля, линию с сосредоточением артиллерии, техники и личного состава и линию тыловых позиций.

В ISW отметили, что заявления полковника согласовываются с предварительными оценками экспертов Института изучения войны о том, что "доктринально обоснованная эластичная оборона" РФ замедляет продвижение ВСУ на юге Украины.

Напомним, 16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ уволили Урожайное в Донецкой области.

Читайте также: