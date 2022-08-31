В ISW разоблачили преступные намерения Путина в отношении депортированных в РФ украинцев

Диктатор России Владимир Путин создает все условия, чтобы у принудительно выселенных в РФ украинцев стереть их украинскую культурную идентичность и ассимилировать их к культуре страны-террористки.

Путин вероятно создает условия для принудительной культурной ассимиляции перемещенных украинцев в России, чтобы стереть их украинскую культурную идентичность.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 29 августа председатель Федерального агентства по национальностям Игорь Баринов говорил с Путиным о создании "адаптационных центров" для принудительно переселенных украинцев в Россию.

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Прислужник диктатора заявил, что с разрешения и поддержки Путина агентство работает над программами в пилотных регионах, чтобы убедиться, что "мигранты" знают и уважают российские традиции, обычаи и законы, чтобы предотвратить их "социальную изоляцию".

Также 27 августа Путин подписал два указа, направленных на то, чтобы "помочь" лицам без гражданства и "мигрантам" из Украины вроде бы бессрочно проживать и работать в Российской Федерации с назначением определенных социальных выплат тем, кто покинул Украину после 18 февраля.

"Программы в так называемых адаптационных центрах, вероятно, послужили бы формой культурного перепрограммирования, чтобы стереть украинскую культурную идентичность с перемещенных украинцев, которые либо бежали в Россию, либо были депортированы российскими властями", – говорится в сообщении ISW.

Напомним, Верещук сообщила, сколько незаконно вывезенных детей уже удалось вернуть из РФ в Украину.

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