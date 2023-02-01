В ISW считают российское наступление неизбежным: когда и где Украине ждать атаки врага

Оккупанты и дальше планируют накапливать силы в Луганской области.

Российское наступление в ближайшие месяцы является наиболее вероятным развитием войны, начатой РФ во главе с диктатором Путиным.

Об этом говорится в отчете американского Института исследования войны (ISW).

В ISW оценивают, что российские силы, похоже, готовятся к неизбежному наступлению на востоке Украины, в частности, в Луганской области.

"Украинские официальные лица продолжают поддерживать оценку ISW о том, что неизбежное российское наступление в ближайшие месяцы является наиболее вероятным курсом действий и далее предположили, что украинские силы планируют начать большее контрнаступление", — говорится в сообщении.

Российские военные, по всей вероятности, будут продолжать накапливать обычные силы в Луганской области и увеличивать развертывание остальных мобилизованных на востоке Украины для поддержки неизбежных решающих стратегических действий в Луганской области.

В подтверждение своего мнения в Институте изучения войны приводят слова секретаря СНБО Алексея Данилова, который в интервью Sky News заявил, что российские войска готовятся к "максимальной эскалации" в Украине в течение следующих двух-трех месяцев и могут сделать это уже через два-три недели, чтобы совпасть с первой годовщиной российского вторжения в Украину.

Начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в интервью Washington Post 31 января тоже заявил, что российские силы сосредоточатся на оккупации большей территории Луганской и Донецкой областей.

В то же время, как предположил Данилов, у украинских сил есть собственные планы операций на ближайшие месяцы. Аналогично сказал Буданов, отметивший, что украинские силы должны вернуть незаконно захваченный Россией Крым под контроль Украины до лета 2023 года.

Что известно о новом наступлении РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке нового наступления России, заявив, что государство уже отвечает на такую "подготовку к попытке реванша".

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай тоже предупреждает, что оккупационные войска готовятся к наступательным действиям в Луганской области в феврале.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина тоже мощно готовится к потенциальному новому наступлению российских оккупационных войск. Украинцам также следует быть готовыми к информатам, которые готовит враг.

Кроме того, Данилов указал на первый признак того, что Россия готовится к новому наступлению.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сомневается, что оккупанты пойдут из Беларуси. По его словам, главное поле боя будет на Донбассе.

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что новое вероятное наступление армии РФ может прийтись на 24 февраля, но точная дата неизвестна, ведь зависит от динамики на фронте, а также нельзя исключать и того варианта, что россияне попытаются совершить атаку и раньше. Угрожающими являются Донецкое, Луганское и Запорожское направления.

Военный аналитик Центра исследований армии, конверсии и разоружения Игорь Левченко убежден, что вряд ли враждебное наступление будет на юге, и вряд ли это будет открытие нового фронта.

Генерал Польши Вальдемар Скшипчак предполагает, что Россия может напасть на Украину с собственной территории – по направлению Воронежа, Курска, Брянска, двигаться оттуда в южном направлении, к западу от Харькова, вдоль впадающей в Днепр реки Ворскла. При этом сценарии под ударом оказываются Полтава и Днепр.

Западные чиновники предупредили также, что оккупанты готовятся к новому наступлению на Украину весной, однако, как информирует CNN, на Западе сомневаются в том, что наступление будет успешным.

Ранее в ISW заявляли, что вероятное наступление из Беларуси может начаться не раньше осени 2023 года.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.