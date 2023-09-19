В ISW сделали заявление об "элитных" потерях РФ во время наступления у Бахмута

Вооруженные силы Украины во время успешного наступления южнее Бахмута Донецкой области разбили элитные части российских оккупационных войск.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны в отчете (ISW).

Отмечается, что ВСУ полностью уничтожили подразделения 72-й мотострелковой бригады, 31-й гвардейской бригады ВДВ и 83-й гвардейской бригады ВДВ во время освобождения Андреевки и Клещевки Донецкой области.

В частности, это подтверждает заявление командира российского батальона "Восток" Александра Ходаковского о гибели командира 31 бригады ВДВ. Как отмечается, 72-я мотострелковая бригада, вероятнее всего, оказалась неэффективной в бою, хотя ее точные потери остаются непонятными.

Аналитики отмечают, что эти подразделения ВДВ участвовали в контратаках и попытках остановить наступательную операцию сил обороны. Вероятно, россияне понесли большие потери. Если недавнее наступление ВСУ к югу от Бахмута привело к уничтожению боеспособности 31-й и 83-й бригад ВДВ, то командование РФ, вероятнее всего, будет перераспределять элементы другого относительно элитного соединения для поддержки критических элементов своей обороны к югу от Бахмута.

Также отмечается, что в результате украинских контрнаступательных операций на Бахмутском направлении, кроме 83-й и 31-й бригады, зажаты части двух дивизий ВДВ и еще одной бригады ВДВ, поэтому российское командование может принять решение о тактической передислокации, чтобы компенсировать потери среди этих элитных подразделений.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 18 сентября, ВСУ ликвидировали более полутысячи захватчиков. По состоянию на 19 сентября 2023 г. ВСУ уничтожили 273 460 солдат армии Российской Федерации.

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